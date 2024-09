Je žičnica med Trstom in Krasom pokopana?

Načrt za žičniško povezavo med tržaškim Starim pristaniščem in Opčinami bi lahko bil dokončno pokopan. Tako vsaj trdi deželni in občinski svetnik Francesco Russo. Predstavnik Demokrastke stranke je v svojo pisarno povabil novinarja dnevnika Il Piccolo (o poteku svojega dosedanjega »boja« proti žičnici je Russo novinarje običajno informiral na tiskovnih konferencah) in mu pokazal ekskluzivne dokumente, ki naj bi potrjevali to, kar v mestu mnogi vztrajno ponavljajo: zaradi vpliva, ki bi ga imela na okolje, nove žičnice ni mogoče financirati z evropskim denarjem iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO). To naj bi italijansko ministrstvo za javna dela pred nekaj dnevi sporočilo občinskemu vodstvu z županom Robertom Dipiazzo na čelu in ga povabilo na sestanek, ki naj bi potekal v četrtek, 26. septembra.

Na novico so se odzvali številni predstavniki levo-sredinske opozicije, ki mestni vladi očitajo netransparentnost, saj javnosti ni seznanila z vsebino ministrskega dopisa. Opozarjajo jo tudi, da bo odgovorna za to, da bo Trst ob 60 milijonov evropskih sredstev.