Jubilejno leto v Trstu tudi v slovenščini

Jubilejno leto 2025 rimskokatoliške Cerkve se je včeraj uradno začelo tudi v tržaški škofiji. Škof Enrico Trevisi je v svoji homiliji, kot je zanj značilno, veliko pozornost namenil socialnim temam. Dotaknil se je med drugim vprašanja današnjih težav družin, revščine, dela in sprejemanja migrantov.

Prve etape celoletnega programa obredov in romanj se je udeležilo približno tisoč vernikov. Procesija je popoldne krenila od cerkve na Montuci do stolnice svetega Justa, kjer je škof daroval slovesno mašo. Pri tej so sodelovali tudi slovenski pevci Zveze cerkvenih pevskih zborov. Zapeli so v latinščini, italijanščini in slovenščini.