Kaj nam pomeni kultura

Društvo Rojanski Marijin dom je v nedeljo priredilo dobro obiskano prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. V veliki dvorani župnijskega Marijinega doma v Rojanu je Prešernovo proslavo oblikovalo več umetnikov, ki so s svojim nastopom počastili slovensko kulturo.

Dogajanje, ki ga je povezovala Giorgina Piščanc, so uvedli učenci in učenke Glasbene matice. Najprej sta na oder stopila violinista Arne Golob Aleš Ricciato iz razreda Jagode Kjuder, ki ju je na klavirju spremljala Claudia Sedmach.

Za klavir je nato sedla Julija Cante iz razreda Beatrice Zonta, za njo pa Goran Košuta iz razreda Claudie Sedmach. Prvi del prireditve sta sklenila s štiriročnim nastopom in skladbo Marec Bojana Glavine.

Od Prešerna do tehnologije

Priložnostno misel je društvo letos zaupalo novinarki Heleni Jovanovič, ki je z besedo popeljala prisotne najprej vsakega v svojo preteklost, v čas učenja Prešernovih del, nato pa v hiter sodobni svet, ki se premika okrog tehnologije.

Prešernov praznik, je dejala, je nekoč bil priložnost, »da se zamislimo nad globino njegovih verzov, ki bi jih drugače verjetno bolj površno prebrali. In koliko smo se ob tem naučili - izgovorjave, petja, nastopanja na odru, analize besedil, razmišljanja ... in lepote. Tako je bilo nekoč.«

Zdaj pa, je dodala, nastopi skušnjava v tistih, ki bi radi nekdanje dogajanje primerjali z današnjim, trdili, da je nekoč bilo bolje in da mladi danes ne razumejo. »A mladi so preprosto zrcalo naše družbe in novih časov. Taki so po naši zaslugi ali krivdi,« je dejala.

Prisotni so nato prisluhnili zvočnemu zapisu iz del Alojza Rebule, ki ga je Radijski oder pripravil v okviru stoletnice pisateljevega rojstva. Prireditev je sklenil nastop zbora Jacobus Gallus, ki je pod vodstvom Marka Sancina predstavil izbor skladb iz različnih obdobij življenjskega ustvarjanja Ubalda Vrabca.