Kako goljufi izkoriščajo starejše

Tržaški karabinjerji so letos registrirali za več kot 300 tisoč goljufij, njihove žrtve pa so v glavnem starejši občani. Karabinjerji so v sodelovanju z mestnim prevoznikom Trieste Trasporti lansirali zanimivo kampanjo.

V sklopu te bodo lahko Tržačani in Tržačanke z videospoti na avtobusih, opozorili na t.i. Luminosi in letaki izvedeli, na kaj morajo biti pozorni. Poveljnik Gianluca Migliozzi je povedal, da so prevare starejših razširjene po vsej Italiji, zaradi demografske sestave tržaške populacije pa je v Trstu ta problem še bolj občuten.

Lažne prometne nesreče

Katere prevare so najbolj pogoste? Najbolj razširjena povezana s telefonskim klicem. Pogosto prevaranti pokličejo starejše osebe in se predstavijo kot predstavniki organov pregona ali odvetniki, ki želijo prepričati sogovornike na drugi strani telefona, da je bil eden od njegovih sorodnikov vpleten v prometno nesrečo in da potrebujejo denar za pravno ali zdravstveno pomoč. Če žrtev prevare nasede, prevarant v nadaljevanju reče, da bo v kratkem karabinjer v civilu prišel po denar.

Izmišljeni nečaki in socialna omrežja

Opozorili so tudi na lažne prodajalce ugodnih vodovodnih ali plinskih storitev, razširjen pa je tudi klic izmišljenih nečakov, ki svoj nagovor začnejo takole: »Teta, se me spomniš?«. Na ta način želijo od žrtve izvedeti ime nečaka, nakar svojo prevaro gradijo naprej.

Za starejše so lahko nevarna tudi socialna omrežja, tem prevaram nasedejo zaradi osamljenosti, informacijske nepismenosti ali naivnosti. Še vedno pa so popularne prevare tako imenovanih klicnih centrov, ki iz žrtev želijo pridobiti enostaven »da«, ki ga nato goljufi uporabijo kot privolitev za sklenitev nove storitvene pogodbe.