Karabinjerji nadzorujejo tržaški Kras

Karabinjerji po vrsti tatvin v domovih nadzorujejo tržaški Kras. V ponedeljek so izvedli obsežnejšo akcijo, s katero so hoteli prebivalcem in prebivalkam različnih vasi posredovati večji občutek varnosti, so danes pojasnili. Posebno pozornost so namenili Opčinam, Banom, Trebčam, Padričam, Kontovelu, Proseku, Zgoniku, Repnu in bolj osamljenim zaselkom občine Devin-Nabrežina.

Identificirali so 191 ljudi in pregledali 68 vozil. S kontrolami bodo nadaljevali v prihodnjih dneh. Nadzor bodo še dodatno poostrili z bližajočimi se božičnimi prazniki, so najavili.

Karabinjerji pozivajo vse občane, da vsakič, ko opazijo po vaseh kaj sumljivega, naj takoj obvestijo. Sodelovanje je za preprečevanje tovrstnih kaznivih dejanj ključnega pomena.