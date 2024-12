Karabinjerji se veselijo nove postaje v Starem pristanišču

Tržaški karabinjerji lahko naposled začnejo urejati novo karabinjersko postajo ob vhodu v Staro pristanišče. Včeraj so na prefekturi prevzeli ključe stavbe oziroma skladišča 110, v katerem je nekoč domovala pošta, ki so se je posluževali predvsem tisti, ki so delali v pristaniških dejavnostih. Za prenovo objekta bodo namenili približno pol milijona evrov. Računajo pa, da bi lahko postajo aktivirali do konca prihodnjega leta. V njej bo delalo malo manj kot deset karabinjerjev.

