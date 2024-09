Kdaj ob slovenski vladi tudi italijanska?

Na nedeljski proslavi v spomin na leta 1930 ustreljene bazoviške junake, je množico nagovorila tudi predstavnica slovenske vlade. Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je najprej zahvalila vsem, ki se trudijo za ohranjanje in prenos protifašistične dediščine. Moramo se kdaj vprašati, ali je svet pozabil na pomen boja proti fašizmu, je dejala in dodala: »Fašizem še živi.« Evropska unija temelji na boju bazoviških junakov, za pravilno gojenje spomina nanje pa se je treba tudi danes še boriti – za zaščito kultur, jezikovnih raznolikosti in svobode. Ne samo v naši neposredni bližini, temveč kjerkoli na svetu se dogajajo krivice. Boj bazoviških junakov, je dejala, ni terorizem, to so bila domoljubna dejanja.

V času, ko se tudi spet postavljajo meje, je ministrica izrazila upanje, da geslo Evropske prestolnice kulture Gorica - Nova Gorica 2025, »brezmejno«, ne bo ostalo le beseda.

Pred svečanostjo je ministrica v pogovoru z mediji poudarila pomen prisotnosti državnega vrha Republike Slovenije v Bazovici. To prisotnost je treba vsekakor vselej ohraniti. Poleg želje po posthumni rehabilitaciji četverice je izrazila tudi upanje, da bi lahko naslednje leto ministra iz Slovenije v Bazovici spremljal tudi predstavnik italijanske vlade. »Črke na papirju niso dovolj,« je poudarila in izpostavila pomen simbolnih dejanj za spravo med skupnostmi.