Ker zamudijo transfer, jih vržejo na cesto

»Rekli so mi, da bodo 3. oktobra na Sardinijo prepeljali 20 ljudi. Na oglasno desko so obesili seznam z imeni, moje je bilo na 22. mestu. Prepričan sem bil, da to ni moj avtobus in da bom odšel z naslednjim,« nam je v preteklih dneh povedal moški srednjih let. Ko je avtobus 3. oktobra pripeljal na Božje Polje, je spal, kot trdi, ga nihče ni obvestil, da mora iti. Dan kasneje, 4. oktobra, so mu predložili pismo iz prefekture in mu ukazali, naj ga podpiše. »Nihče mi ni povedal, kaj podpisujem,« je še povedal 49-letnik in pokazal dokument. Šlo je za odločbo prefekta, s katero so prosilcu za azil odrekli prostor v sprejemnem centru, češ da je zamudil prevoz iz Trsta brez utemeljenega razloga.

Zakonodaja pravi, da lahko prefektura posameznika preseli v drug sprejemni center le z utemeljenim razlogom. Kot nam je pojasnil Gianfranco Schiavone, odvetnik in predsednik Italijanskega solidarnostnega konzorcija ICS, bi morala prefektura vsakemu posamezniku v jeziku, ki ga on razume, vročiti odločbo z datumom in uro transferja. Dokument, ki smo ga pridobili od sogovornika iz Pakistana, navaja, da mu je prefektura dan pred transferjem v jeziku, ki ga razume, sporočila, da ga bodo preselili na Sardinijo. Kot so nam potrdili tudi na Karitasu, pa prefektura ne vroča osebnih pisem, temveč Karitasu posreduje seznam oseb, ki jih bodo preselili, nakar njeni operaterji beguncem sporočijo dan in uro odhoda. Begunci trdijo, da so pri tem nejasni. Taka procedura za selitev ljudi je, tako Schiavone, nezakonita, saj ne sledi zakonsko predvidenemu postopku vsakemu posamezniku utemeljene vročitve.

Do prvega oktobra so imeli prosilci za azil, ki niso stopili na avtobus pet dni časa, da na prefekturo naslovijo razloge, zaradi katerih jih ni bilo na transferju. Zaposleni so pisma prebrali in presodili, ali jim odvzeti mesto v sprejemnem centru. Od 1. oktobra je prefekt poostril pravila in sprejel novo odločbo, na podlagi katere lahko begunca vržejo na cesto dan za zamujenim prevozom. Pakistanski sogovornik je imel transfer 3. oktobra, dan kasneje je ostal brez mesta v sprejemnem centru. Kot je povedal Schiavone, je mogoče prosilcu za azil odvzeti pravico do mesta v sprejemnem centru le v izrednih primerih, pri tem pa morajo pristojni upoštevati princip sorazmernosti. »Vreči osebo na cesto, ker je ni bilo na avtobus, je ilegalno,« je prepričan Schiavone in dodaja, da prefekt »ne more sprejemati odločb za deložacijo ljudi po hitrem postopku«.