Klasične melodije na stopnišču v spomin na 51 talcev

Na tržaškem konservatoriju Tartini, kjer so 23. aprila 1944 nacisti obesili 51 italijanskih, slovenskih in hrvaških antifašistov, sta želja po sožitju in glasba spet preglasila sovraštvo in nasilje. Tržaška glasbena ustanova je danes dopoldne drugo leto zapored priredila spominsko slovesnost, ki svoj simbolni vrh doseže s koncertom šolskega godalnega kvarteta Tartinija na mogočnem stopnišču, kjer so visela trupla talcev in klasične melodije še posebno močno in občuteno odmevajo. Tokrat je zadonela Puccinijeva skladba Krizanteme.

Spominski dogodek se je drugače začel s polaganjem vencev in prireditvijo, na kateri so med drugimi spregovorili župana Trsta in Postojne (od tu je bilo doma veliko žrtev) Roberto Dipiazza in Igor Marentič, predsednica in direktor konservatorija Daniela Dado in Sandro Torlontano, predsednik deželnega inštituta za odporništvo in sodobno zgodovino (Irsrec) Pierluigi Sabatti, predsednik tržaškega združenja partizanov (Vzpi-Anpi ) Fabio Vallon in zastopniki tržaške grško-pravoslavne in judovske skupnosti.

Torlontano je lani, ko je prevzel direktorsko mesto hotel poklonu borčevskih organizacij, ki so skozi leta ohranjale spomin na tragičen poboj, nadgraditi še z uradnim spominskim dogodkom konservatorija in mladim študentom, ki se vsak dan vzpenjajo in spuščajo po stopnišču posredovati dragocen pomen sobivanja med narodi. Poslopje, kjer danes domuje konservatorij, to je palači Rittmeyer v v Ulici Ghega, so nacisti spremenili v vojaški klub (Deutsches Soldatenheim) z menzo. Vanjo sta partizanska diverzanta Mirdamat Sejdov (Ivan Ruski) in Mehti Husein Zade (Mihajlo) 22. aprila 1944 postavila dve mini, ki sta ubili pet vojakov. Nacisti so se že naslednji dan na istem kraju obesili talce, ki so jih sem odvedli iz zapora Coroneo.

Vallon je poudaril, da ta poboj s tistim 71 talcev, ki so jih le tri tedne pred tem, 3. aprila 1944, nacisti ustrelili pri strelišču na Opčinah, predstavlja tukajšnje Ardeatinske jame. Za vsakega mrtvega vojaka so nacisti žrtvovali deset ljudi.

