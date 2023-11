Klavirski dnevi prvič v Trstu

V Kulturnem domu v Ulici Petronio bodo med 10. in 12. novembrom prvič potekali Klavirski dnevi, to je glasbeni dogodek, ki je namenjen profesorjem klavirja iz Slovenije in zamejstva. Prireja ga Glasbena matica FJK pod okriljem Društva klavirskih pedagogov Slovenije (EPTA Slovenija). Tema letošnje, že 22. izvedbe je poetičnost in liričnost v klavirski glasbi, pri čemer so si organizatorji izposodili verze Srečka Kosovela V strunah njegovih so pesmi drhtele ...

»Srečanje poteka enkrat letno in udeležujejo se ga slovenski klavirski pedagogi od osnovnih šol do akademij. V treh dneh se bodo v Trstu zvrstila predavanja, predstavitve novih klavirskih zbirk, nastopi učencev glasbenih šol, koncerti in predstava,« je zbrane v Mali dvorani tržaškega Kulturnega doma nagovoril ravnatelj GM Manuel Figheli, ki je počaščen, da bomo lahko v Trstu gostili tako pomembno glasbeno, pedagoško in kulturno prireditev.

Udeleženci – teh pričakujejo v Trstu kakih 450 (130 bo samo otrok, k tem gre prišteti še učitelje, vodje projektov, predavatelje in kakih 250 poslušalcev) – bodo pri nas preživeli nekaj intenzivnih dni.

Klavirski dnevi so namenjeni le članom društva. Dogodek poteka pod pokroviteljstvom Generalnega konzulata Republike Slovenije ter s podporo sklada Polojaz, Zadružne kraške banke Trst-Gorica in Slovenske kulturno-gospodarske zveze, sodelujejo pa še Slovensko stalno gledališče, Zveza slovenskih kulturnih društev in Slovenska prosveta.