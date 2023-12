Koča na Kokoši v novi preobleki

Koča na Kokoši v novo leto vstopa v novi preobleki. Priljubljena izletniška točka je z energetsko sanacijo postala prijaznejša do okolja in bolj energijsko samooskrbna. Med drugim so uredili fasado in streho, namestili toplotno črpalko in uredili kuhinjo.

Petino vložka v 320.000 evrov vredno sanacijo je prispeval najemnik Matjaž Cotič, preostanek pa so pridobili na javnem razpisu za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi, s katerim je želelo gospodarsko ministrstvo povečati energetsko učinkovitost in zmanjšati okoljski vpliv planinskih objektov. »To je velika pridobitev ne le za nas, ampak tudi za sežansko občino,» je prepričan Cotič.

»Izvedli smo celotno energetsko sanacijo, od fasade in izolacije do strehe. Nova so vsa okna in vrata,» je le nekaj pridobitev naštel najemnik in dodal: »20 centimetrov debela izolacija res ohranja prostor topel. Pred tem pa je bilo noter zelo mrzlo, saj je zrak uhajal.« Po novem za ogrevanje skrbi toplotna črpalka, na streho pa so namestili sončno elektrarno. »Popolnoma smo tudi uredili kuhinjo. Vanjo smo namestili varčno napo, ki topel zrak iz kuhinje spravlja v jedilnico,» je o še eni novosti povedal Cotič.

Poleg tega so namestili nova LED svetila za učinkovito razsvetljavo objekta, varčno opremo za uporabo vode, povečali so volumen zbiralnika deževnice, kar omogoča še večjo samozadostnost. Za čiščenje odpadnih voda skrbi sodobna čistilna naprava.

Petra Mezinec/Primorske novice