Kokain razpečeval v Starem pristanišču in na Trgu Perugino

Lokalni policisti so pred nekaj dnevi v Starem pristanišču posumili o dveh osebah, ki sta nekaj odkupili pri moškem. Uspela so ju ustaviti in odkrili, da sta pri sebi imeli odmerka kokaina. Domnevni prodajalec pa je uspel pobegniti z mestnim avtobusom.

Uvedli so preiskavo in si ogledali posnetke videonadzornih kamer, namšečenih na avtobusih, pri čemer so uspeli identificirati storilca. Ugotovili so, da gre za starega znanca lokalne policije, ki se pogosto zadržuje na območju Trga Perugino. Ravno na omenjenem trgu so ga izsledili preteklo sredo. Ustavili so ga in preiskali. Moški, 30-letni pakistanski državljan M.Z., je pobegnil proti Ulici Settefontane in hkrati skril dve manjši plastični posodi, v katerih so kasneje našli 10 odmerkov kokaina. Lokalni policisti so ga začeli zasledovati, kolegi v civilu pa so ga ustavili v bližini Drevoreda D’ Annunzio. Prepeljali so ga na poveljstvo. Med osebno preiskavo so odkrili še večjo vsoto denarja, domnevnega izkupička nezakonitega posla. Moškega so aretirali zaradi posesti z namenom razpečevanja mamil in upiranja uradni osebi. Prepeljali so ga v videmski zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti.