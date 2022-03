Kombinirana oblika dela vse bolj priljubljena

Delo na daljavo se je v času pandemije covida-19 pojavilo kot nova norma. Z današnjim prenehanjem izrednih razmer in rahljanjem nekaterih ukrepov bi se po prvotnih načrtih v pisarne morali začeti vračati tudi zaposleni v velikih javnih in zasebnih podjetjih. A po zaslugi individualnih dogovorov med delodajalcem in zaposlenimi bo delo na daljavo ostalo v veljavi do konca junija. Po vsej verjetnosti se bo ta oblika dela obdržala tudi po tem datumu, saj so mnoga podjetja ugotovila, da s tem, da sodelavci delajo od doma, prihranijo pri stroških. Mnoga podjetja pa že nekaj časa izvajajo kombinacijo obeh načinov, torej dela na daljavo in na delovnem mestu.

To obliko dela prakticira zavarovalnica Allianz, ki se z današnjim dnem na vseh italijanskih sedežih vrača v normalnost. Kot so sporočili iz zavarovalniške družbe, so se njihovi zaposleni že pred pandemijo posluževali dela na daljavo. Dandanes od doma dela 66 odstotkov vseh zaposlenih, formula dela na daljavo v družbi Allianz pomeni kombinacijo dveh načinov dela oz. izmenjavanje s kolegi. Zaposleni imajo pravico, da po dogovoru s kolegom izberejo dneve, ko bi delali od doma in tiste, ko bi bili radi na delovnem mestu, so povedali predstavniki Allianza.

Tržaški kavni velikan Illy ima še vedno večino zaposlenih doma. Že na začetku pandemije je delodajalec z zaposlenimi podpisal dogovore o delu na daljavo za nedoločen čas.

Zavarovalniški gigant Generali promovira tako delo na domu kot kombinacijo obeh načinov dela. Tudi v javni upravi se je odlično prijela kombinirana oblika dela. Tako v pisarnah Dežele FJK kot Občine Trst se lahko zaposleni odločijo, katere dneve v tednu bodo delali od doma.

Sprememb oziroma vrnitve pisarniških delavcev v pisarne bi si želeli gostinci in trgovci, ki so v zadnjih dveh letih zaradi dela na daljavo bili deležni drastičnega upada dela.