Konca igralnih avtomatov se ne veselijo čisto vsi

Limone, češnje, številke in druge podobe se že leto dni ne pojavljajo več, tudi tipične glasbice in zvokov igralnih avtomatov ni več slišati. Njihova uporaba je zaradi izrednih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa začasno prepovedana. Pandemija je skratka po svoje poskrbela za tisto, kar si Dežela Furlanija - Julijska krajina obeta od leta 2014. »Šele v času covida-19 sem se resnično zavedela, koliko ljudje potrosijo za igre na srečo in kako to pomeni pravo bolezen,« pove Laura Pettorosso, tržaška Slovenka, ki je bar Sportivo pri Sv. Jakobu prevzela leta 1998.

Deželni svet je namreč leta 2014 tedaj soglasno izglasoval zakon o omejitvi iger na srečo, ki določa, da morajo v krožnem loku 500 metrov od občutljivih središč (šole, bolnišnice, domovi za starejše občane, cerkve ipd.) igralni avtomati izginiti iz kavarn in trafik. Pravna določila bi se morala z lanskim poletjem uresničiti, dežela pa je prehodno obdobje podaljšala še za dodatno leto dni. Lokali imajo torej čas do konca avgusta, da se prilagodijo zakonodaji, igralni saloni pa do leta 2022.

Odločitev je že junija lani pošteno razjezila tudi levosredinsko opozicijo v tržaškem občinskem svetu. V svetniški pobudi, katere prva podpisnica je Laura Famulari, so izvoljeni predstavniki Demokratske stranke in občinski svetnik Slovenske skupnosti Igor Svab ponovno poudarili vso svojo zaskrbljenost zaradi boleče razsežnosti zasvojenosti z igrami na srečo.

Dokument je bil včeraj ponovno predmet spletnega zasedanja občinske komisije za institucionalne zadeve in socialno politiko.Če levosredinski svetniki pogrešajo bolj konkretna dejanja proti težkemu družbenemu pojavu, v kavarnah le niso tako nestrpni, da bi se jih znebili. Pri Sv. Jakobu, podobno kot v ostalih mestnih četrtih, kar mrgoli igralnih avtomatov.