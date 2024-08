»Konflikt lahko sproži kdorkoli, tudi 1500 domačinov«

Gianfranco Schiavone, predsednik Solidarnostnega konzorcija ICS, ki v Trstu skrbi za sprejemanje beguncev, je bil negativno presenečen nad besedami tožilca Federica Frezze, ki je v petek na kvesturi izrazil zaskrbljenost v zvezi z domnevnimi medetničnimi napetostmi, do katerih naj bi prihajalo med »1500 priseljenci« v Trstu: dejal je, da lahko konflikt poči kjerkoli in kadarkoli.

»Besede tožilca so neutemeljene, brez konteksta,« je za Primorski dnevnik dejal Schiavone. »Težko jih kakorkoli komentiram. Kdorkoli lahko sproži konflikt, tako kot begunci, lahko tudi 1500 domačinov povzroča težave.« Schiavone je tudi povedal, da naj bi trije državljani Afganistana, ki jih je policija v petek aretirala, ker so pred tremi tedni na pomolu Audace med kazensko ekspedicijo napadli skupino Pakistancev in dva mladeniča zabodli, ne bili gostje konzorcija ICS.

Dejal je tudi, da Solidarnostni konzorcij ICS preiskuje, ali je italijanska policija v Gorici na ilegalen in neformalen način slovenskim kolegom res vrnila skupino beguncev. Kot je povedal, se bodo s štirimi mladeniči, ki so medtem prišli v Trst in tu zaprosili za azil, poskušali pogovoriti in ugotoviti ali jim policija v Gorici ni omogočila, da bi v Italiji zaprosili, da jim priznajo mednarodno zaščito, ter jih predala slovenskim policistom, ki so jih pospremili v azilni dom v Logatec.

Schiavoneja smo prosili tudi za komentar petkove izjave tržaškega kvestorja Pietra Ostunija, da italijanska policija, odkar so zamrznili schengenski sporazum za prost prehod meje s Slovenijo, begunce, ki v Trstu nočejo zaprositi za politični azil, vrne slovenskim policistom. Potrdil je, da so taka vračanja predvidena, nujno pa je, da jih policija utemelji in beguncu izda uradno odredbo.

»Veliko beguncev se boji policije in ne izrazi jasne želje po mednarodni zaščiti. Policisti bi morali v tem primeru ljudi obveščati o njihovi pravici do azila. Organi pregona pa to sivo cono velikokrat izkoristijo za vrnitev begunca v Slovenijo, češ da ta ni hotel zaprositi za mednarodno zaščito v Italiji. Na ta način se kitijo z višjimi številkami ljudi, katerim so onemogočili prihod v Italijo,« je povedal Schiavone.