Kontrolorja, ki ga je vprašal za vozovnico, udaril s pestmi

Policisti so na Trgu Stare mitnice kazensko ovadili 38-letnega državljana Tunizije brez stalnega bivališča zaradi upiranja uradni osebi. Posredovali so po opozorilu osebja podjetja Trieste Trasporti na mestnem avtobusu št. 20, na katerem je bil močno nemiren moški, ki se je nasilno vedel. Ugotovili so, da ga je kontrolor mestnega prevoznika vprašal za vozovnico, ki pa je ni imel. Preverjanje ga je močno vznemirilo in je s pestmi večkrat udaril nadzornika v vrat in prsni koš. Policisti so ga prijeli in prepeljali na kvesturo, kjer so ga legitimirali in vpisali njegove podatke. Po postopku so ga odpustili. Ker gre za nevarno osebo, bodo zoper njega izdali ustrezen preventivni ukrep.