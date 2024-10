Kot prvi v Italiji dostopen slepim

Tržaški konservatorij Tartini je postal prvi v Italiji z inovativno tehnologijo, ki bo slepim in slabovidnim osebam omogočala popolno koriščenje njegove didaktične in glasbene ponudbe. Projekt so včeraj pred stavili predsednica konservatorija Daniela Dado, njegov ravnatelj Sandro Torlonta no ter izumitelj sistema, inženir Marino Attini. Torlontano in Dado sta uvodoma napovedala, da bo ravnatelj predstavil projekt drugim vodjem italijanskih konservatorijev in jim položil na srce, naj se ga poslužijo tudi oni. V Italiji obstaja sicer že nekaj univerz, ki so za slabovidne in slepe osebe povsem dostopne, pred tržaškim pa ni bilo nobenega konservatorija.

Attini je udeležencem včerajšnje novinarske konference predstavil sistem s praktičnim prikazom. Ta je dejansko le nad gradnja oziroma dodatek tehnologiji LoRA, ki že domuje v belih palicah za slepe in slabovidne osebe. Frekvence LoRA omogočajo slepim osebam v FJK, da obvestijo šoferje, da čakajo na avtobusnih postajah na deželni lokalni prevoz.

Sistem LETIsmart VOCE, ki ga je razvil Attini, daje navodila palicam in vodi osebe do konservatorija in po njem. Pred aulo magno konservatorija posameznika na primer tudi opozori, naj bo pozoren na pohištvo. Sistem lahko deluje tudi neodvisno od palice, saj deli osebje pri vhodu konservatorija manjše pripomočke, ki poslušajo iste frekvence, in ki lahko tudi brez palice vodijo ljudi po stavbi.

Attini je poudaril, da je takšna dokaj preprosta tehnologija najbolj praktična za slepe in slabovidne osebe. Pametni telefoni sploh ne pridejo v poštev za njihove potrebe, nenazadnje zaradi njihove zapletenosti. Poleg tega pa je tehnologija LETIsmart že v rabi po celem Trstu in omogoča s sistemom radijskih oddajnikov, da se slabovidne oziroma slepe osebe premikajo z večjo avtonomijo.Nad projektom sta izredno navdušena tudi deželna odbornica Alessia Rosolen ter občinski odbornik Massimo Tognolli. Rosolen je poudarila, da je to le zadnji projekt v sklopu deželne politike za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v vse življenjske kontekste. "Živimo v mestu z mnogimi paradnimi konji," je izjavil Tognolli in pohvalil Tartinijev konservatorij kot izvrstno izobraževalno usta novo, ki se odpira inovacijam."To je zelo lepa priložnost za osebe v težavah," je konferenco sklenila predsednica konservatorija. Udeleženci so sicer večkrat poudarili, da nova pridobitev ni mišljena le za dijake, temveč tudi za druge goste, nenazadnje vse, ki hočejo le prisluhniti mojstrski glasbi.