Kradel v trgovini in napadel lastnika

Karabinjerji so v zgodnjih jutranjih urah aretirali 31-letnega italijanskega državljana, ki je kradel v trgovini v Ulici Coroneo in fizično napadel njenega lastnika, kitajskega državljana. Ta ga je opazil, medtem ko je nekaj predmetov skril v svoj nahrbtnik in jih očitno želel ukrasti. Velel mu je, naj jih vrne. Moški je poskusil zbežati, pri čemer je napadel trgovca, ki ga je poskusil zadržati. Močno ga je prijel za vrat, da bi ga zadušil. Na srečo pa so bili slučajno ravno v bližini karabinjerji in so jih mimoidoči očividci obvestili o dogodku. Prihiteli so v trgovino in prijeli tatu. Preiskali so njegov nahrbtnik in v njem poleg plena tatvine - šlo je za polnilec in usb kabel -, našli še dva izvijača in rezalnik. Lastniku so nudili prvo pomoč in ugotovili, da ni utrpel poškodb, bil pa je v šoku. Tatu so aretirali in prepeljali v tržaški zapor. Ugotovili so, da doslej še ni imel opravka s pravico.