Krajevne odličnosti na Pokriti tržnici

Program se je začel ob 10.30 s slavnostnim odprtjem. Vodenje odprtja je prevzel Enrico Maria Milič, vodja delovne skupine niza. Dopoldansko dogajanje so vselej spremljali tenorji, baritoni in basi repenskega moškega zbora Kraški dom pod vodstvom zborovodkinje in enkratne poznavalke kraških dobrot Vesne Guštin.

Včeraj se je v prostorih tržaške Pokrite tržnice na Trgu Stare mitnice odvijal neke vrste predogled prihodnosti, kakršne si mnogi zanjo želijo. Na tržnico se je namreč vrnil sejem kakovostne hrane Farmer & Artist lokalne akcijske skupine (LAS) Kras, ki med drugim že vrsto let združuje kmete in umetniško udejstvovanje.

David Pizziga, predsednik skupine LAS Kras, je pohvalil tržaško tržnico in si obenem zaželel, da bi se tovrstni dogodki tam odvijali bolj pogosto. Navezujoč se na vzdevek tržnice, ki naj bi bila znana tudi kot »tržaški muzej Guggenheim«, si je zaželel, da bi tam nastala »umetniška delavnica okusov Guggenheim«. Izpostavil je tudi potrebo po sodelovanju med Trstom in Gorico, na katerem delajo kot lokalna akcijska skupina, svoj večji doprinos bi morala dati tudi politika.

Raoul Tiraboschi, državni podpredsednik zveze proizvajalcev regionalne kakovostne hrane Slow Food, je spregovoril o politikah hrane, ki jih razvijajo italijanska mesta in občine. Tržnice so ključni členi teh, saj imajo veliko vlog. Čebelar zasluži skromno vsoto po dnevu na tržnici. Če pa pride tekom dneva na obisk razred kake šole, ki spozna med in vlogo čebel, bo to imelo dolgotrajen pozitiven vpliv na okolje in na čebelarjev dobiček.

