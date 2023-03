Kratki most praznoval okroglo obletnico

Danes je svojih prvih deset let življenja praznoval most, ki povezuje dva bregova velikega kanala. Gradnja brvi, ki so jo par mesecev po odprtju poimenovali Passaggio Joyce, a zaradi peripetij, ki so spremljale dela, se je prijelo ime v narečju Ponte Curto (Kratki most), je bila več mesecev predmet številnih šal. Trst se je s svojo novo brvjo, za katero je šlo 750.000 evrov, znašel celo v satirični oddaji Striscia la Notizia.

Gradnja brvi, ki so jo projektirali občinski inženirji in arhitekti, se je začela julija 2012, dela pa bi sprva morala biti končana novembra istega leta. Decembra so končno začeli montirati brv, a na presenečenje projektantov, takratnega župana Roberta Cosolinija in odbornika za infrastrukturna dela, se je izkazalo, da je prekratek. Župan in odbornik sta javnost v zadregi prepričevala, da so bili izračuni in meritve točni, vendar bregova kanala nista bila popolnoma simetrična. In zaradi tega je bilo potrebno preurediti kamnita tla na tistih delih bregov, na katerih naj bi most slonel.

In tako je most še pred odprtjem postal slaven.

Na brvi se zelo radi fotografirajo turisti, ob različnih priložnostih pa brv odenejo tudi v različne barve, s katerimi ozaveščajo ljudi na svetovne dneva boja proti različnim boleznim.

