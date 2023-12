Kulturno zgodovinska pot po openskih ulicah

Na Opčinah ne manjka zanimivih krajev in kotičkov, ki razkrivajo pestro krajevno zgodovino ter nekdanje navade Kraševcev. Turisti, domači obiskovalci in drugi radovedneži, ki bi jih želeli bolje spoznati, pa lahko trenutno računajo le na lastno iznajdljivost ter željo po brskanju po raznih virih.

V vzhodnokraškem rajonskem svetu zato že dalj časa snujejo kulturno zgodovinsko pot, s katero bi lahko vsakdo odkrival zanimive kraje v vasi. Pri vsakem od teh bi bila na voljo štirijezična razlaga (v italijanščini, slovenščini, angleščini in nemščini). Pot so si zamislili tako, da bi jo lahko deloma ali v celoti prehodili peš. Dogovarjanje z Občino Trst je sicer v zadnjem obdobju nekoliko zastalo in trenutno v rajonskem svetu nimajo točnejših podatkov o tem, kdaj bo načrt dobil konkretnejšo obliko in kako se bo postopek lahko nadaljeval.

Pot si je zamislila opozicijska svetnica Carmela Palumbo (Lista Dipiazza), ki je predlog opisala v svetniški pobudi. Potem ko so jo aprila lani odobrili, sta se pobudnica in predsednica rajonskega sveta Nives Cossutta (DS) sestali s tržaškim občinskim odbornikom za kulturo Giorgiom Rossijem. Ta jima je predlagal, da bi pripravili podrobnejši načrt, ki bi ga nato odobril občinski svet. Rajonski svetniki so se lotili dela in k načrtovanju povabili domačina ter dobrega poznavalca openske zgodovine Zorana Sosiča. Ta je sodeloval že pri snovanju informativne table na Brdini, kjer so nekoč napajali živino. Slednjo bi lahko opisali kot nekakšno predhodnico nastajajoče poti, decembra 2019 so jo postavili na pobudo Sklada Mitja Čuk.