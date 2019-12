Kvestor odredil 10-dnevno zaprtje javnega lokala

Tržaški kvestor Giuseppe Petronzi je odredil 10-dnevno zaprtje bara Arena v Ul. Ghirlandaio. V okviru poostrenega nadzora nad igralnimi avtomati v javnih lokalih, pri katerem so sodelovali policisti, karabinjerji, finančni stražniki ter carinska uprava, so pretekli mesec v lokalu ugotovili hude administrativne nepravilnosti.

Tri igralne avtomate, ki so bili nezakoniti, ker niso razpolagali s potrebno avtorizacijo in so bili brez obvezne povezave z državnim totalizatorjem, je carinska uprava zasegla.

Preiskovalci so ugotovili, da je bila to druga kršitev v le nekaj mesecih. Avgusta so namreč v istem lokalu že zasegli prav tako tri nezakonite igralne avtomate. Upravitelj jih je kljub temu namestil nove tri in ponovil kaznivo dejanje. Šlo je za hujšo kršitev, kvestor je zato odredil 10-dnevno zaprtje bara, so sporočili.