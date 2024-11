Kvestor: Zakaj je v Trstu več obračunov z noži kot nekoč

Fizični obračuni med mladimi, ki iz žepov vlečejo nože, so pogostejši kot nekoč. Trst se, če tega morda kdo še ne ve, trenutno sooča z nalezljivim valom nasilja oziroma s tolpami mladih ljudi, ki med seboj ne obračunavajo na skrito, ampak kar na očeh vseh. O nasilju in vedno bolj pogosti uporabi nožev smo se pogovorili s kvestorjem Pietrom Ostunijem, ki nas je sprejel v svoji pisarni.

V zadnjih dveh letih ste v Trstu registrirali več kot 30 primerov nasilja, ko nasilneži uporabljajo nože. Ta kultura nošenja nožev je za Trst nekaj novega. Imate občutek, da vam je situacija ušla iz rok?

Tega ne bi rekel. Organi pregona dobro opravljajo svoje naloge. Nadzor izvajamo na vseh območjih, ki veljajo za bolj kritična. Obseg našega dela je seveda povečala tudi številna prisotnost migrantov, tudi mladoletnikov brez spremstva, a skoraj vse primere nasilja rešimo uspešno.

Kdo so pretepači, ki s seboj nosijo nože?

To so tujci druge generacije, mladoletni tujci brez spremstva in tudi mladi Italijani. Za vse te fante velja, da se sploh ne zavedajo, kakšna tveganja so povezana z nošnjo nožev. Do teh mladi prihajajo brez težav, pogosto imajo pri sebi tudi ostre kuhinjske nože, ki se uporabljajo v gospodinjstvih. Dostop do nožev, ki lahko postanejo nevarno orožje, je enostaven.

Bi nam morda znali povedati, če je v kakšni etnični skupini bolj zasidrana uporaba nožev kot v drugih?

Ne želim etiketirati nikogar. V primerih, ki jih mi obravnavamo, gre za mlade, ki so prepuščeni sami sebi. Nimajo primernih zgledov, ki bi jim sledili. Italijanski fantje, ki jim je nasilje z noži postalo skoraj normalno, po navadi prihajajo iz družin, v katerih je nasilje na dnevnem redu. Za te mladostnike je nasilje način reševanja problemov, ki so se ga naučili in ga prevzeli kot vzorec ravnanja.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku