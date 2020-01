Ledolomilec Laura Bassi dosegel skrajni jug zemeljske oble

Raziskovalni ladji in ledolomilcu Laura Bassi, ki je v lasti Državnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno fiziko (OGS), je uspelo doseči najjužnejšo točko morskega sveta. Kontovelsko-kriški kapitan Franco Sedmak je z raziskovalci in posadko že nekaj dni v Zalivu kitov na Rossovi ledeni polici, ki velja za najjužnejši zaliv na svetu. V soboto pa so dosegli tudi najjužnejšo točko morskega sveta, kjer je raziskovalna ekipa pod vodstvom šefa ekspedicije Riccarda Scipinottija jemala vzorce vode.

Spomnimo, da raziskovalci v antarktičnih vodah že od decembra raziskujejo posledice podnebnih sprememb in onesnaženost zraka ter morja, znanstveno odpravo pa financira ministrstvo za šolstvo in raziskovanje iz programa Pnra (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide). Ekspedicija se bo končala predvidoma 7. ali 8. februarja, odvisno od vremena, ko bodo zaprli italijansko znanstveno bazo na Antarktiki Mario Zucchelli. Ledolomilec Laura Bassi se bo vrnil na Novo Zelandijo, kjer bo ostal nekaj časa. Raziskovalci in posadka pa se bodo domov vrnili z letalom.