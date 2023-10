Leta 2025 muzej na prostem na Grmadi

»To ni samo evropski projekt.« Tako je na včerajšnji predstavitvi v Sesljanu pomen Interreg projekta Walk of Peace +, nadaljevanja projekta Walk of Peace, opisala direktorica fundacije Poti miru v Posočju Maša Klavora. Projekt se je namreč uradno začel včeraj in bo trajal dve leti, do oktobra 2025.

Novi projekt je torej nadgradnja, v evrokratskem žargonu kapitalizacija, strateškega projekta Walk of Peace. S prvim projektom, ki se je odvijal med letoma 2018 in 2022, so deležniki zasnovali 500-kilometrsko Pot miru, ki je razdeljena na 30 etap in se vije od Loga pod Mangartom do Trsta. Leta 2020 je bil projekt tudi izbran za najboljši Interreg projekt v celotni Evropi.

S kapitalizacijskim projektom nameravajo partnerji projekta nadgraditi pot in znamko Walk of Peace predvsem na strateški ravni. Privabiti nameravajo večje število turistov. Poleg pohodnikov bi radi z novim projektom začeli na pot privabljati tudi kolesarje. Nasploh pa bodo izboljšali dostopnost do materialne in nematerialne dediščine prve svetovne vojne. S prenosom dobrih praks, pridobljenih na Sabotinu, nameravajo izboljšati dostopnost na območju Grmade. Tam bodo tudi postavili muzej na prostem, ki ga nameravajo odpreti leta 2025.