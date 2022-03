Letošnji 20. ITS bo potekal v živo (video)

Eminentni modni natečaj ITS (International Talent Support) za študente najbolj prestižnih modnih fakultet na svetu bo letos doživel jubilejno 20. izdajo. Poleg osrednjega dvodnevnega dogodka, na katerem se bodo 9. in 10. septembra v Trstu zbrali finalisti letošnje izdaje, prišel naj bi tudi italijanski minister za kulturo Dario Franceschini, bodo organizatorji odprli tudi muzej - ITS Arcademy, ki bo zaživel v četrtem nadstropju poslopja Fundacije CRTrieste v Ul. Cassa di Risparmio. Nov modni hram bodo sicer za širšo javnost uradno odprli februarja prihodnje leto, septembra letos pa bodo prostore premierno za krajši čas odprli z retrospektivno razstavo La prima mostra , ki jo bo pripravil sloviti francoski modni zgodovinar Olivier Saillard, organizirali pa jo bodo pod okriljem ministrstva za kulturo.

To je na današnjem srečanju z novinarji napovedala ustanoviteljica in še vedno gonilna sila modnega natečaja ITS Barbara Franchin, ki se veseli, da se bodo letos po dveh letih dela na daljavo vendarle s finalisti srečali v živo in priredili osrednji dogodek v prostorih nekdanje ribarnice, kjer so v preteklosti izvedli deset edicij mednarodnega modnega dogodka. Franchinova je povedala, da je njeno kulturno združenje Eve vložilo vso potrebno dokumentacijo, da bi se spremenilo v fundacijo, in v isti sapi opozorila, da lahko mladi talenti svoje projekte oddajo do najkasneje 8. maja (informacije so dostopne na spletni strani www.itsweb.org). Junija bo o njih presojala strokovna žirija, septembra pa je na programu sklepni del natečaja, na katerem bodo podelili nagrade v različnih kategorijah.