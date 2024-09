Liliana Resinovich naj bi umrla na dan izginotja

Liliana Resinovich bi lahko umrla isti dan, kot je izginila, to se pravi 14. decembra 2021. To so po poročanju dnevnika Il Piccolo pokazale meritve temperature in mikroklime, opravljene s sondami na kraju, kjer so našli truplo 63-letnice.

Najprej so Lilianino smrt datirali med 48 in 60 urami pred najdbo trupla. Zdaj pa so ugotovili, da je na mestu, kjer so našli truplo v parku nekdanje umobolnice, približno pet stopinj celzija manj kot na primer v bližnji Ulici Giulia. To pomeni, da so bile med 14. decembrom 2021 in 5. januarjem 2022, dnem, ko so našli truplo Liliane Resinovich, na tem kraju štiri stopinje. Gre za isto temperaturo, na katero so nastavljene mrtvaške hladilne komore.

Analize potrjujejo, da je Liliana Resinovich umrla zaradi zadušitve. Ni pa še jasno, kaj je povzročilo razna znamenja na obrazu. Novo medicinsko-pravno poročilo naj bi oddali do konca leta. ​