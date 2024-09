Lilt vabi na tek v pižami za male onkološke bolnike

Mestne ulice bodo v petek, 20. septembra, preplavili tekači v pižamah. Prav ste razumeli - v pižamah. Udeleženci Pigiama Run - tako je ime dobrodelnemu teku, ki ga združenje Lilt za boj proti rakastim boleznim prireja v sodelovanju s tržaškim društvom Atletica ASD - se bodo na startni liniji na osrednjem mestnem trgu predstavili v pižami. V njej bodo pretekli ali prehodili predvidenih pet kilometrov proge in na tak način pomagali otrokom z rakom, ki so hospitalizirani v tržaški pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo.

Rekreativna in solidarnostna prireditev, ki ni tekmovalnega značaja, se bo začela ob 19. uri na Velikem trgu, proga pa bo speljana ob najbolj slikovitih mest nih točkah. Dogodek bo istočasno potekal v več kot 40 mestih po vsej Italiji. Vabljeni so mladi in manj mladi, ki se lahko na tekmovanje vpišejo preko spleta na povezavi www.pigiamarun.it/trieste/.

Vpisnina, pravzaprav donacija, znaša 15 evrov in vsak bo v dar prejel tudi tekmovalni paket z darilci sponzorjev. Zbran denar bo namenjen nakupu opreme in instrumentov za onkološki oddelek Burla. Tekmovalne pakete je mogoče že prevzeti na sedežu združenja Lilt na Trgu Ospedale 2 (od ponedeljka do petka med 9.30 in 12. uro), od prihodnjega torka popoldne pa tudi v deželni palači na Velikem trgu (dvorana Colonne).

Do sinočnjega zaprtja redakcije se je na Pigiama Run prijavilo že 396 udeležencev in zbranih je bilo 6207 evrov. Da bi spodbudilo prijave, se je tržaško združenje Lilt dogovorila z sladoledarno Oggi (Officina Gelato Gu sto Italiano) v Ulici Bat tisti 13. V nedeljo med 10. in 12. uro bodo prijave zbirali tudi tu: kdor se bo vpisal, bo v zameno prejel brezplačno kepico sladoleda.