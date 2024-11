Lovska nesreča ji je bila naposled usodna

Šestdesetletna ženska, ki se je včeraj dopoldne hudo poškodovala med lovsko nesrečo pri Bazovici, je v katinarski bolnišnici v Trstu podlegla poškodbam. Gorski reševalci in zdravstveno osebje službe 118 so ji takoj priskočili na pomoč. Po dolgi in zahtevni kirurški operaciji pa se je njeno zdravstveno stanje v večernih urah še dodatno poslabšalo.

Po smrti je v javnost prodrla vest, da je žrtev Tržačanka Denise Marzi Wildauer, sestra predsednika tržaškega podjetja za javni prevoz Trieste Trasporti Maurizia Marzija Wildauerja. Od samega začetka je bilo jasno, da gre za težke poškodbe. Lovsko orožje s svinčenimi šibrami jo je zadelo v nogo, strel je med drugim pretrgal eno arterijo. Ranjena je bila tudi v druge dele telesa.

Primer preiskuje policija, ki mora še razjasniti točen razplet dogajanja. Ženska je na lov odšla s skupino prijateljev. Sumijo, da naj bi jo po pomoti ustrelil ravno eden izmed teh in da naj bi šlo za starejšega posameznika.