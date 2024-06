Manj reciklaže, več davka

Devinsko-nabrežinski občani bodo morali letos plačati višjo pristojbino za ravnanje z odpadki Tari. Občinski finančno-ekonomski dokument PEF predvideva višje stroške, zato bodo morali tudi občani po lanskem znižanju ponovno nekoliko globlje seči v žep. Tako je bilo včeraj izglasovano v občinskem svetu, na katerem je pristojna za proračun Irene Blasig pojasnila, da ne bodo mogli potrditi nižjih tarif tako kot lani. Te se bodo za gospodinjstva zvišale za okrog osem odstotkov, za ostale uporabnike za deset, stopnje pa bodo podobne tistim izpred dveh let.

Občina se je sicer odločila, da bo pomagala dejavnostim, ki so bile oškodovane zaradi del na nabrežinskem trgu. Te bodo tako letos plačale le 50 odstotkov pristojbine, je izpostavila Blasig. Ostale postavke pa ostajajo enake, je pojasnila. Župan Igor Gabrovec je razložil, da bi s podjetjem Isontina Ambiente želeli preveriti, čemu so namenjeni ti stroški. Kmalu bi zato s predstavniki podjetja sklicali sejo občinske komisije na to temo.

Opoziciji se zdijo stroški za upravljanje z odpadki, ki znašajo skoraj dva milijona evrov, visoki. Nekdanja županja Daniela Pallotta (Forza Duino Aurisina) je zato občini svetovala, naj zadevo podrobno spremlja. Strankarski kolega Lorenzo Pipan je dodal, da bi bilo glede na ceno storitve dobro ugotoviti, kaj pomenijo te številke in občanom razložiti, kako naj ravnajo, da bi bili stroški nižji. Massimo Romita (Alleanza per Duino Aurisina) se je razveselil, da bodo z znižanjem davka pomagali dejavnostim na nabrežinskem trgu. Pallotta pa je pozneje umaknila svojo glasovalno pobudo v zvezi s tem, glede na to, da je občinski odbor pri tarifah Tari določil znižanje za te dejavnosti.

Višji stroški so odraz tudi nižjega odstotka reciklaže v občini. Odbornik za okolje Lorenzo Celic je izpostavil, da so občani v zadnjem letu reciklirali za en odstotek manj odpadkov kot leto pred tem. To pa se pozna tudi pri stroških za sežigalnico. Obenem so v občini več starih zabojnikov za odpadke zamenjali z novimi, ta strošek pa naj bi bil zato enkraten in naj ga ne bi bilo prihodnje leto.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.