Marinki Pertot spominska plaketa Planinske zveze Slovenije

»Botaničarki, ki je s svojimi širokimi pogledi povezala naravo, vodenje planinskega društva in razvila dobrososedske odnose tako z društvi v Italiji kot v Sloveniji.«

S temi besedami je danes Planinska zveza Slovenije (PZS) v Novem mestu podelila spominsko plaketo za uspešno delovanje in izjemne dosežke Marinki Pertot, predsednici Slovenskega planinskega društva Trst ob njeni osemdesetletnici. Kot so še zapisali v priložnostni publikaciji, je v odboru SPDT aktivna od leta 1973. Najprej je prevzela skrb za predavanja in to delo opravljala več kot 30 let. Leta 2005 je bila izvoljena za predsednico društva in v teh letih med drugim organizirala planinsko šolo za otroke na Planini Jezero in šolsko tekmovanje v orientaciji ter si prizadevala za obnovo podedovane hiše v Boljuncu, ki je danes društvena postojanka ob vstopu v Glinščico. »Za vse delo si ji v društvu neizmerno hvaležni in bo za vedno zapisana z zlatimi črkami v analih SPDT in našega zamejstva.«

Planinska zveza Slovenije (PZS) je danes v Novem mestu podelila najvišja priznanja organizacije. Priznanje častnih članov PZS je šlo v roke alpinistoma Mariji in Andreju Štremfelj, zlati častni znak PZS pa dvakratni olimpijski prvakinji v športnem plezanju Janji Garnbret in njenemu trenerju Romanu Krajniku. Mariji in Andreju Štremfelj s priznanjem poklonili za življenjsko delo oziroma dolgoletno delo v planinski organizaciji, in izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega alpinizma doma in v tujini. Štremfljeva sta prvi zakonski par, ki je stal na najvišji gori sveta Mount Everest leta 1990.

Janja Garnbret je bila medtem nagrajena za izjemen prispevek k prepoznavnosti in priljubljenosti športnega plezanja doma in v tujini ter že za drugo zlato olimpijsko medaljo, njen trener Roman Krajnik pa za odlično trenersko delo v športnem plezanju in soustvarjanje uspehov dvakratne olimpijske prvakinje.