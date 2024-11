Martin Reggente v fotoaparat ujel bežeči trenutek

V prostorih Narodne in študijske knjižnice v Ulici sv. Frančiška v Trstu Martin Reggente, dijak 4. razreda znanstvene smeri liceja Franceta Prešerna razstavlja fotografije iz ciklusa Voda in sončni odsevi. Razstava bo na ogled do 10. januarja med rednim odpiralnim časom knjižnice, od ponedeljka do petka med 9. in 18. uro.

Mladi fotograf je povedal, da ga fotoaparat spremlja že iz zgodnjih let in vse posnetke skrbno hrani. Še najraje opazuje vodo in odseve pa tudi sonce kot primaren vir svetlobe, ki mu omogoča dialog z manj osvetljenimi deli.

Med vsemi desetimi razstavljenimi fotografijami izstopajo prav tiste, ki jih je ujel takoj po dežju, ko se je proti morju nad obzorjem prikazalo bledo, rumenkasto sonce. Reggente zna ujeti bežeči trenutek. Glede na hitrost v spremembah svetlobe v okolju so potrebne izkušnje, a tudi intuicija, ki dovoljuje v pravem trenutku pritisniti na sprožilec.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku