Max Pezzali naj bi pel na razprodanem stadionu Rocco

Stadion Rocco bo v nedeljo skoraj gotovo razprodan. To so nam povedali organizatorji morda osrednjega tržaškega glasbenega dogodka letošnjega poletja. 9. junija bo na glavnem nogometnem stadionu nastopil Max Pezzali in predprodaja za ta dogodek je že krepko presegla mejo 23.000 prodanih vstopnic, tako da je le vprašanje čas, kdaj bodo še zadnje vstopnice za koncert pošle. Ostaja na razpolago le še nekaj mest na dveh stranskih delih srednjih tribunah, medtem ko so že razprodani oba parterja, stranska tribuna Furlan in sredinska mesta tribun Pasinati in Colaussi. Zadnje vstopnice so na voljo na spletnih straneh TicketOne in Ticketmaster.

V ponedeljek je v Trst prispelo 13 tovornjakov, ki prevažajo vse potrebno za preureditev odra, na katerem je v nedeljo nastopil Ultimo. Danes pa bo v Trst prispel tudi Max Pezzali s svojimi glasbeniki.

Pezzali je, po kar štiriletnem obdobju brez novih pesmi, pred nekaj tedni izdal nov singel Discoteche abbandonate, v katerem z otožnostjo gleda na preteklost (to velja zlasti za zadnji dve desetletji 20. stoletja), ko je bilo v Italiji veliko diskotek, v katere so zahajali mladi. V novem stoletju se je začel zaton teh nočnih lokalov, ki so končni udarec dobili v covid obdobju, ko je bilo druženje onemogočeno oziroma prepovedano. Novo Pezzalijevo uspešnico vse od 15. aprila že vrtijo po radiu in je gotovo najboljša promocija za poletno turnejo, ki se bo začela prav v Trstu in se bo nato dotaknila vseh največjih italijanskih mest (med 30. junijem in 2. julijem bo trikrat nastopil na milanskem stadionu San Siro). V videospotu za pesem Discoteche abbandonate si sledijo slike raznih opuščenih diskotek. Pezzali je dejal, da je to »neke vrste poklon lokalom, ki so razveseljevali številne mlade, kjer so bili na plesišču vsi enaki, saj so tam vse socialne razlike izginile. Izginile so tudi diskoteke, ne pa lepi spomini nanje.«