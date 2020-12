Med občinskim svetom zakričal: »Tito boia«

»Tito boia« (Tito krvnik) je med zasedanjem tržaškega občinskega sveta, ki ravnokar poteka na daljavo, zakričal Bruno Marini. Občinskemu svetniku iz vrst stranke Forza Italia ni šlo v račun, da se je levosredinska opozicija vzdržala pri glasovanju o selitvi predmetov ezulov iz skladišča 18 v skladišče 26 v Starem pristanišču, kateri so namenili 80.000 evrov. Tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi je pripomnil, naj jih bo sram. Vzdušje se je kmalu segrelo. Oglasili so se tudi drugi predstavniki večine.

Levosredinskim svetnikom, katerim se je pridružilo tudi Gibanje 5 zvezd, ni bilo jasno, kaj bo s prostori Deželnega zavoda Irci v Ulici Torino. Tam namreč že deluje – so razložili – občinski muzej za istrsko, reško in dalmatinsko kulturo. Rossi bi rad, da bi se tamkajšnji predmeti pridružili tistim skladišča 18 in skupaj zaživeli na bolj primerni lokaciji. Sedež v Ul. Torino pa bi ostal prazen, so med drugim razložili.