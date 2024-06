Mesto v občinskih jaslih kot zadetek na loteriji

Tako kot je storil maja vzhodnokraški rajonski svet je na četrtkovem zasedanju tudi zahodnokraški občinski svet izglasoval svetniško pobudo za ustanovitev slovenskih jasli na Krasu. Svetniki s svojo pobudo obvezujejo župana Roberta Dipiazzo in pristojnega odbornika Murizia De Blasia, naj preučita vse obstoječe stavbe na tržaškem Krasu in ugotovita najprimernejšo logistično rešitev za ustanovitev slovenskega jasličnega oddelka, za katerega bi bilo smiselno predvideti tudi ustrezna sredstva oz. kritje stroškov že v proračunu za leto 2025, so dodali v svojem predlogu.

Glasovalno pobudo so soglasno podprli levosredinski rajonski svetniki (desnosredinski so bili odsotni), ki ocenjujejo, da je občinska ponudba storitev v zgodnjem otroštvu nezadostna in so čakalne vrste dolge, zlasti tiste za jasli. Slednje pa so vse bolj nepogrešljive za usklajevanje družinskega življenja in dela, zlasti mladih družin.

V svetniški pobudi so izpostavili, da zagotavlja danes Občina Trst skupno 30 mest za slovenske otroke, od teh 17 v slovenskem jezikovnem oddelku občinskega vrtca in 13 v dogovoru z zasebnimi jaslimi Dijaškega doma. Izključno v mestnem središču, dodajajo v pobudi in opozarjajo, da je nepojmljivo, da jih na Krasu še ni, kljub temu, da je večina prebivalstva slovensko govorečega.

»Odbornika De Blasia smo povabili na sejo, da bi si skupaj ogledali prostore, kjer je nekoč na Proseku domoval rajonski svet. V danes zapuščeni občinski stavbi, kjer se je rodil Luttazzi, bi lahko po naši oceni nastale jasli, saj je to čisto zraven vrtca, kar bi bilo zelo primerno,« je ugotavljal predsednik rajonskega sveta Pavel Vidoni.

Zgodb, kakršno nam je zaupala mamica trimesečnega dojenčka, je žal nešteto. Januarja, se pravi tri mesece pred rojstvom svojega otroka, ga je vpisala v občinske jasli. »Ker je znano, da si mesto v njih težko izboriš, se je marsikdo odločil še za vpis v zasebne, kjer so bila mesta v hipu zapolnjena,« je povedala. Mest v občinskih jasli je okrog 530, prošenj pa je prispelo nad 1200, tako da je več kot polovica družin ostala praznih rok.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.