Migrantom in brezdomcem nudijo zdravniško pomoč

»Bulgarian police,« je na bolniški postelji zastokal mladenič in pokazal na rebra in ramo. »Tolkli so me s pendreki. Ukradli so mi tudi denar in telefon,« je povedal prostovoljcu Aliju, ki v ambulanti pomaga s tolmačenjem. Na srečo ni bilo hujšega, fant je dobil le nekaj protibolečinskih tablet. »Zdravila nam v glavnem donirajo lekarne, nekaj si jih tudi zagotovimo po ugodnejši ceni,« je razložil zdravnik Gianluca Festini.

»Zdi se, da ima glivično infekcijo kože,« je za naslednjega v čakalni vrsti povedala mlada zdravnica Martina, ki je medtem prišla v ambulanto. Vzela je telefon, poslikala madež na pacientovem trebuhu in fotografijo poslala dermatologu, ki sodeluje s prostovoljci društva Donk. »Poglejte datume na tem dokumentu,« je Festini pokazal na papir tržaške kvesture. Iz njega je bilo razvidno, da se je mladi Afganistanec tam zglasil že konec junija, termin za začetek postopka za dodelitev političnega azila pa so mu določili šele za 15. september. »Dva meseca in pol je mladenič prepuščen samemu sebi,« se je zgražal zdravnik. Kasneje se je izkazalo, da je migrant eden od prebivalcev opuščenega silosa ob železniški postaji. »Infekcijo je najbrž staknil med umazanijo v kanduali (tako imenujejo migranti podrtijo, op. ur.),« je pristavil Ali. Fant je dobil mazilo, naročili so mu, naj se čez nekaj dni vrne na pregled.

V sprejemnem centru skupnosti San Martino al Campo v Ulici Udine se je ob našem obisku trlo ljudi. Medtem ko so eni v vrsti čakali na kozarec čaja in kos peciva, je skupinica s telefoni čepela pri polnilni postaji. Z drugega konca sobe se je slišalo glasno navijanje. »Kriket. Pakistan igra proti Afganistanu,« je povedal eden od prostovoljcev in nas napotil do vrat za vogalom, na katerih je pisalo »sala fumatori«.

Nekdanja kadilnica je v resnici ambulanta humanitarne zdravstvene organizacije Donk. V slabo prezračeni sobici brez tekoče vode skupina prostovoljcev vsak teden v težkih pogojih vsakemu, ki pride po pomoč, zagotavlja zdravniško oskrbo. Največ je migrantov, ne manjka niti brezdomcev. Veliko jih pride s telesnimi bolečinami, ranami, udarci in okužbami, številni si želijo le iskrenega pogovora.

