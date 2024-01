Miljčane skrbijo posledice podvojitve predora

Skrbi jih na primer, kaj bo s hišami, ki se nahajajo nad predorom ob obzidju na rebri Salita delle Mura. »Predor bo širši in višji od obstoječega, nad njim pa je naselje s hišami, ki nimajo globokih temeljev. Kako nameravajo obravnavati območje? Ali je predvidena razlastitev zemljišč oziroma nepremičnin? Govorilo se je o rušenju zgodovinske palače ob izhodu iz tunela in posledicah za bližnjo palačo Zaccaria, a nihče ni potrdil ali zanikal informacij.«

Norbedo je pojasnil, da je skupina občanov miljskega župana Paola Polidorija večkrat prosila za pojasnila, a brez pravega odziva: »Ima nas za politične nasprotnike, mi pa nismo politično opredeljeni. Trdi, da smo z njegovo izvolitvijo sprejeli volilni program, v katerem je bila obnova predora. Po našem mnenju pa je pogovor nujen. Predvidena dela so za središče mesta zelo invazivna.«

Iz predora na Ulico Roma bi namreč vodila dvopasovnica, ki bi po mnenju odbora odsekala center, »kajti življenje v Miljah se ne odvija smo v starem mestu, a tudi v okolici Ulice Roma, v ulicah Mazzini in Tonello, kjer so šole, uradi, gledališče in večina storitev. Več je prehodov za pešce in promet je včasih gost. Kako bo s prehodi, ko bo cesta širša? Ali bodo namestili semaforje,» sprašuje Norbedo, prepričan, da bo zaradi napovedanega zaprtja Mandrača in ceste ob obali, promet v notranjih ulicah pregost.

