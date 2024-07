Milje bodo gostile festival malvazije

Miljsko občino navadno pojmujemo kot »zadnjo spodaj« na zemljevidu tržaške pokrajine, z druge perspektive pa je na pol poti med kraškim in istrskim svetom oziroma predstavlja vhodna vrata v Istro. Tako so včeraj pod oboki na Trgu Marconi ugotavljali miljski župan Paolo Polidori in ostali udeleženci predstavitve pete izvedbe vinsko-kulinaričnega festivala Malvazije v pristanu.

Festival bo zaživel prihodnji petek, 2. avgusta, med 18.30 in 22.30 v portiču naselja Porto San Rocco - Sv. Rok. Kot je razložil predstavnik organizatorjev Robi Jakomin, so si dogodek leta 2019 pri agenciji za razvoj podeželja LAS Kras prvič zamislili zato, da bi dopolnili vinsko festivalsko ponudbo na Tržaškem. »Devinski grad vsako leto gosti Vitovsko in morje, v Trstu se posvečamo teranu in drugim rdečim vinom, na pobudo Bruna Lenardona smo priredili še festival malvazije v Miljah,« je pojasnil. Z LAS Kras sodelujejo Društvo vinogradnikov s Krasa, Občina Milje in zavod PromoturismoFVG, poleg drugih partnerjev.

»Vesel sem, da se ta dogodek utrjuje, prizorišče pri Sv. Roku je očarljivo. To ozemlje lahko nudi veliko, turistov imamo dosti in vsi zelo cenijo Milje,» je dejal župan Polidori. Podžupan Nicola Delconte je dodal, da vino združuje kulture, malvazija pa združuje Istro - hrvaško, slovensko, italijansko.

Predsednik LAS Kras David Pizziga je poudaril, da so Milje vrata Istre, vino pa od vedno spodbuja druženje, pri čemer je s citiranjem svetopisemskega Jezusovega spreminjanja vode v vino ter razmnoževanja kruha uvedel kombinacijo, ki zaznamuje tudi plakat festivala.

Če bo svoje malvazije v petek ponujalo rekordnih 43 vinarjev (devet več kot lani) iz hrvaške in slovenske Istre (iz Novigrada, Buj, Izole, Kopra, Ankarana itd.), s tržaškega Krasa in iz Milj (skupno kar 19), iz Goriških Brd, Vipavske doline ter en vinar iz Pordenona, so organizatorji izbrali tudi šest pekarn (iz Slovenije in Italije), ki uporabljajo naravne načine ter matični kvas. Pekarne bodo pripravile posebno ponudbo, za njihove jedi bo treba odšteti od 2 do 6 evrov, medtem ko vstopnica (ta stane 30 evrov) vključuje pokušanje vseh vin, tri prigrizke in kozarec.

Na sporedu bosta tudi vodeni degustaciji, ki ju bosta vodila Robi Jakomin in pokrajinski referent združenja someljejev AIS Bruno Cataletto; prva je le na vabilo, druga pa je že razprodana. Do včeraj so že prodali 255 vstopnic, te so na voljo na spletni strani trieste.green ali pa na samem kraju na dan dogodka.

Tudi letos so prireditelji poskrbeli za prevoz: vseskozi bo med parkiriščem Alto Adriatico in Sv. Rokom brezplačno vozil avtobus.