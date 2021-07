Miljska obala z novim urejenim kopališčem

Na miljski obali so v soboto predali občanom nov del obale, ki je bil dvajset let nedostopen in petnajst let pod sodnim zasegom. Nasip Acquario ni več zagrajeno onesnaženo območje: po novem vabi kopalce, sprehajalce in kolesarje, pa tudi ljubitelje odbojke na mivki in skejterje. Kilometer obale, ki obsega 28 tisoč kvadratnih metrov, je po sanaciji in gradbenih posegih, ki so se nazadnje zavlekli še zaradi pandemije, končno vsem na voljo. To je prvi popolnoma prenovljen oziroma »ustvarjen« del obale na Tržaškem, nekako v koprskem slogu – v pričakovanju barkovljanskega nasipa, katerega ureditev je sicer še daleč.

Nasip Acquario leži med rtom Na punti (ital. Punta Olmi) in Tankim rtičem, nastal pa je z grmadenjem odpadnega gradbenega materiala, ki se je zbiralo med izkopavanji in gradnjo bližnjega turističnega naselja in marine Porto San Rocco. Na območju so se Miljčani dotlej sicer kopali, leta 2000 pa so analize pokazale, da je teren onesnažen, leta 2003 je sledil zaseg, čas se je nato ustavil za celih petnajst let. Po dolgem in zapletenem postopku so izvršnemu načrtu pred par leti prižgali zeleno luč in delo se je lahko začelo. Projekt sanacije in preureditve obale je pripravil začasni konzorcij podjetij, v katerem so tržaško SQS, HMR iz Padove in Thetis iz Benetk. Sledila je predaja delovišča bocenskemu podjetju E.MA.PRI.CE. Sredstva za ureditev nasipa – osem milijonov evrov – je v celoti namenila Dežela Furlanija - Julijska krajina. Najprej je bila na vrsti sanacija onesnaženega zemljišča, nato pa ureditev. Kilometer dolga obala ponuja danes dve kamniti plaži z dostopnimi stopnicami, široke zelenice, tri kioske, klopi za posedanje ob morju, 14 stranišč, pokrito strukturo z električno vodenimi elementi za prilagajanje sence, kolesarsko stezo in stojala, električno polnilnico, otroška igrala in otroško igrišče z mivko, igrišče za odbojko na mivki ter skate park. Območje je opremljeno z LED svetili ter videonadzorom in varnostniki, medtem ko bodo na plažah dejavni reševalci iz vode.

Na vsakem koncu nasipa je po eno parkirišče za skupnih okoli 170 parkirnih mest proti plačilu. Podjetje Trieste Trasporti pa bo predvidoma od 10. julija do konca poletja zagotovilo brezplačno avtobusno povezavo med Trgom Alto adriatico (ob začetku Milj), kjer je parkiranje brezplačno, in Lazaretom.