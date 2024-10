Miljski predor: nov korak brez opozicijske podpore

Večurna debata na seji miljskega občinskega sveta je bila posvečena ureditvi dvosmernega prometa skozi predor, proti kateri so opozicijski svetniki pred sejo priredili protestni shod na Marconijevem trgu. Svetniki so bili poklicani, da sprejmejo ureditev cestne povezave med obalo in središčem, se pravi spremembo št. 41 občinskega splošnega prostorskega načrta in spremembo št. 2 občinskega izvedbenega načrta za zgodovinsko jedro Milj oz. projekt tehnične in ekonomske izvedljivosti projekta predora.

Marsikaj je bilo že napisanega o investiciji. Župan Paolo Polidori je spomnil, da so se na konferenci pristojnih organov in služb o investiciji pozitivno izrekli družba Arpa, Dežela FJK in agencija za upravljanje povodja. »Slednja je izrazila zlasti skrb zaradi hidrogeoloških razmer nad predorom, vendar so analize z radarskimi in laserskimi sistemi ter vrtanje dokazali, da je vse pod nadzorom. Agencija je zahtevala tudi geomehansko preverjanje na severni strani predora in izid je bil spet pozitiven,« je poudaril.

S pomanjkljivostmi niso varčevali opozicijski svetniki. Roberta Tarlao in Segio Filippi sta zahtevala umik sklepa, saj svetniki niso bili obveščeni o zaključku preverjanj podvrženosti del strateški okoljski presoji (VAS). Opozorila sta, da načrt le preusmerja promet iz Ulice Roma v ozko Ulico San Giovanni, ne predvideva parkirišč, niti električnih ali manjših avtobusov. »Zmagal sem in odločam, je županov moto. Investicija pa ne predstavlja želje večine Miljčanov,« je potrdila Tarlao.

Krajane čakata dve leti, »če ne več« nočnih mor, pa še poškodbe na hišah tvegajo. Ulica Salita delle mura bo zaprta štiri mesece in pol, vozila bodo preusmerjali po Ulici Pianezzi in dol po naselju Pisciolon.

