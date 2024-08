Bliža se poletni pustni teden v Miljah

Od 8. do 15. avgusta bo v Miljah spet vse živo. Poletni pust, ki ga prireja društvo Carneval de Muja v sodelovanju z Občino Milje in ob podpori Dežele FJK, je v obmorskem mestecu ena najbolj priljubljenih tradicij, je na Marconijevem trgu včeraj dejal miljski podžupan Nicola Delconte, pristojen tudi za pustno dogajanje.

Da bo pustni teden minil brez izgredov, je v isti sapi zagotovil župan Paolo Polidori. Dogajanje v Miljah je v zadnjih mesecih spominjalo bolj na kakšen ameriški bronx, zlasti pri avtobusni postaji in na nabrežju, kjer so se skupine mladostnikov pretepale, se nespoštljivo obnašale do mimoidočih in se nezakonito družile v zapuščenih poslopjih, kjer so čas preživljale ob alkoholu in mamilih. »Prefektura, kvestura in mi smo takoj ukrepali z uvedbo dodatnega nadzora, tako da je tačas mir, kar si želimo tudi v prihodnje. Pust bo po miljskih ulicah varen, tako da se bodo udeleženci lahko zabavali in sprostili,« je potrdil Polidori.

Poletni pust bo domoval tako kot vedno na Trgu Caliterna, kjer bodo stojnice s hrano in pijačo ter glasbena zabava. Slednja se bo začela v četrtek, 8. avgusta, ob 20. uri z uradnim odprtjem ob nastopu otrok, ki obiskujejo rekreacijsko središče v Miljah. Sledila bo podelitev nagrad letošnjega 70. Miljskega pusta in nagrad za najlepše okrašene ulice. 9. avgusta se bo od 21. ure mogoče zavrteti ob glasbi osemdesetih in devetdesetih let.

V soboto, 10. avgusta, bo ob 19. uri pisani pustni sprehod/tek Carnival Run po miljskih ulicah (vpisovanje poteka na www.carnevaldemuja.com). Ob 21. uri bo na oder stopila skupina Back to Rio. Nedeljski večer, 11. avgusta, bo od 19. ure dalje minil v znamenju veslaškega tekmovanja Vogadamata, na katerem se bodo člani pustnih skupin na vodi pomerili z izvirnimi plovili.