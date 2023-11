Tržaška občina je zjutraj obvestila, da je za promet ponovno odprla Miramarski drevored in Obalno cesto. Nekaj več časa je bila za promet zaprta cesta, ki pelje od križišča v Miramarskem drevoredu proti gradu. To so odprli okrog 13. ure. Občane sicer pozivajo, naj so pri sprehodu po Miramarskem drevoredu previdni.

Ceste so bili primorani za promet zapreti včeraj, ko so visoka plima in pobesneli valovi dobesedno razdejali barkovljansko nabrežje, na cesto pa so naplavili kamenje in številne veje.