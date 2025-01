Mladi oblikovalci v Trstu v poklon EPK-ju

Fotografije modnih kosov desetih finalistov lanske izvedbe natečaja ITS (International Talen Support) so Ulico Cassa di Risparmio spremenili v muzej na prostem. Fotografsko razstavo z naslovom Borderless, ki želi biti poklon projektu EPK (Evropska prestolnica kulture), je pripravil ITS Arcademy, muzej mode in umetnosti, ki ima sedež prav tej ulici.

Razstavo fotografij je včeraj v družbi pristojnega za kulturo v deželni vladi Maria Anzila in župana Roberta Dipiazze predstavila predsednica Fundacije ITS Barbara Franchin. Ta je poudarila, da ima razstava pod milim nebom dvojno vlogo. Na eni strani želijo z gigantnimi fotografijami počastiti talent mladih oblikovalcev, ki so med lansko izdajo modnega natečaja sodelovali v deželnem projektu GO! 2025 Borderless Award. Po drugi strani pa želijo mimoidoče povabiti k razmisleku o fizičnih, duševnih in kulturnih mejah v simboličnem letu, ko bosta Nova Gorica in Gorica evropski prestolnici kulture in istočasno tudi zgled čezmejnega sodelovanja. Franchinova je spomnila, da je avtor fotografij Massimo Gardone, pri realizaciji razstave pa sta sodelovali tudi dežela FJK in Občina Trst.

