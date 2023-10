Mladim bralcem dostopnejši prenovljeni Galeb

Slovenska otroška revija Galeb, ki jo izdaja Založništvo tržaškega tiska, v jubilejnem sedemdesetem letniku med male bralce in bralke prihaja v novi, osveženi podobi. Novosti se začenjajo že s samo ustvarjalno ekipo, s katero je pogled uprt v Slovenijo in čezmejno sodelovanje, čeprav slovenski avtorji iz Italije ostajajo še naprej v ospredju. Vajeti Aline Carli kot glavna urednica prevzema pisateljica Maša Ogrizek, z njo pa še likovni urednik in oblikovalec, to je stripar Ivan Mitrevski. Res bo že skoraj 70 let odkar, odkar so oktobra 1954 tržaški in goriški učenci prvič v roke dobili Galeb in si zdaj želijo ustvariti kvalitetno, komunikativno, razgibano in drzno mesečno revijo za otroke današnjega časa.

Če jim bo uspelo, bodo presodili najzahtevnejši sodniki in sodnice: učenci osnovnih šol. Novo podobo je uredniška dvojica včeraj dopoldne zato predstavila ravno njim. V prostorih Oddelka za mlade bralce NŠK v Narodnem domu so se otroci OŠ Ribičič in Grbec - Stepančič s Sv. Jakoba ter Škednja preizkusili na ustvarjalni delavnici in ustvarjali svoj strip v tehniki trganke. Strip bo imel v novem Galebu pomembno vlogo, posvetili so mu več rubrik, od avtorskih stripovskih zgodb do predstavitev slovenskih striparjev. Septembra je led prebil Miha Ha, oktobra mu je sledil Izar Lunaček, novembra pa bo na vrsti še Jurij Devetak. Že od prve številke so moči združili tako uveljavljeni ustvarjalci in ustvarjalke z obeh strani meje kot tudi tisti, ki šele stopajo na to pot.

V ospredju so poleg stripov odslej zlasti pesmi, kratke zgodbe, uganke in razvedrilne didaktične naloge, je povzela Alina Carli. Daljša in prezahtevna besedila so marsikomu povzročala težave in so se jih zato odrešili ter stopili korak naprej, je še razložila in pristavila, da je Galeb zdaj bolj dostopen za bralce in enostavnejši za uporabo.

