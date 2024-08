Mladinska književnost z vsega sveta

Pridružite se revoluciji! Ponudimo vsakemu otroku dobre knjige je geslo, ki so ga izbrali organizatorji 39. kongresa Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBBY (International Board on Books for Young People), ki bo od petka do nedelje v Trstu. Zveza IBBY predstavlja države z dobro razvitimi programi založništva in opismenjevanja ter države s peščico strokovnjakov, ki opravljajo pionirsko delo na področju založništva in promocije otroških knjig.

630 udeležencev iz 65 držav

V tržaškem kongresnem centru pričakujemo 630 udeležencev iz 65 držav. Udeležili se bodo okroglih miz, razprav, debat, predavanj, vsaka država bo predstavila svoje dobre prakse vezane na branje, literaturo in izobraževanje od zgodnjega otroštva, pa tudi na sprejemanje, na spoznavanje in odprtost do različnega. Knjige lahko pripomorejo k mednarodnemu razumevanju in pomagajo zlasti najmlajšim, da si predstavljajo drugačne, pravičnejše svetove za vse. Dogajanje bo uvedel angleški avtor za otroke Michael Rosen, ki bo spregovoril o literaturi kot gibalu sprememb. Ob njem velja omeniti tudi Leonarda Marcusa, Chiaro Carminati, Alessandra Sanno in Telmo Pievani. Popoln program je na www.ibbycongress2024.org.

V mestni dvorani Veruda bodo danes ob 17. uri odprli razstavo Jella Lepman - Začnimo z otroki. Knjige kot mostovi. Dvajset ilustratorjev z različnih koncev sveta je v svojih delih odkrivalo in upodobilo delo novinarke in pisateljice Jelle Lepman, ustanoviteljice zveze Ibby. Ob tej priložnosti bo Locomoctavia Audiolibri po zaslugi Goethe-Instituta iz Rima ponudila branje romana Konferenca živali Ericha Kästnerja, za katerega idejo je dala Jella Lepman. Jutri bo ob 21.30 v gledališču Miela koncert oz. poklon Enniu Morriconeju.

Ko bo kongresa konec, bodo v veži Kulturnega doma 2. septembra ob 17. uri odprli razstavo slovenske ilustracije In kaj se je zgodilo potem?, ki se bo po uspešni predstavitvi na knjižnem sejmu v Frankfurtu in osrednjem sejmu otroških knjig v Bologni (kjer je bila Slovenija častna gostja) sedaj preselila v Trst. Razstavo, ki bo na ogled do 3. decembra, prirejajo Zavod Divja misel, Javna agencija za knjigo in Slovensko stalno gledališče.