Mladoletne tujce bodo učili zakonitosti

Organizacije, ki se ukvarjajo s sprejemanjem mladoletnih migrantov brez spremstva, morajo mladoletnike spremljati tudi na poti do integracije. Pri tem jim letos namerava pomagati tudi policija, ki se želi z mladimi srečati in jim razložiti, kako se morajo obnašati, če se želijo vključiti v našo družbo, in tudi to, kaj pomeni spoštovanje zakonov.

To je na včerajšnjem srečanju z novinarji napovedal kvestor Pietro Ostuni, ki je povabil tudi šole, naj šolarje ozaveščajo o pomenu spoštovanja zakonov, saj ilegalnost ne pelje nikamor. Kvestor je priznal, da imajo policisti kar precej dela z mladoletnimi migranti. Lani so jim izrekli 93 ustnih opozoril oz. ukrepov, ki so mogoči na podlagi uredbe Caivano. Posledice za mladoletnike, ki so deležni teh ukrepov, so resne, saj jim pristojni organi ob polnoletnosti lahko prošnjo za bivanje zavrnejo.

Ostuni je sicer priznal, da se je število kaznivih dejanj med mladoletnimi migranti po začetku veljave te uredbe (konec leta 2023) zmanjšalo, a prepiri med stanovalci različnih centrov za mladoletnike so še naprej zelo pogosti in intervencije policistov so nujne. Prav zato namera tržaška policija letos prevzeti bolj aktivno vlogo pri seznanjanju mladoletnih tujcev z zakoni, ki jih je treba v Italiji upoštevati.