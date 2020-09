V tržaškem starem pristanišču so danes dopoldne v skladišču 26 predstavili razstavo Morje – naše življenje, spomini ribiške družine, ki bo na ogled od 1. do 31. oktobra. Zveza slovenskih kulturnih društev in Slovenski etnografski muzej, v sodelovanju s slovenskim ministrstvom za kulturo in Občino Trst, sta združila moči in se v času, ko je pandemija potisnila kulturo v globoko zatišje, odločila, da bosta širši publiki ponudila kakovostni dogodek, ki priča o preteklosti, zazrta pa je v prihodnost.

Morje – naše življenje ni le zbirka eksponatov, ampak prava zgodba, ki obiskovalca popelje v vsakdanje življenje slovenske ribiške družine Caharija – po domače so to bili Babčevi iz Nabrežine –, med Krasom in morjem, med oljkami, vinogradi in strmo obalo. »To ni razstava samo za oči. Lahko jo zavohamo in se je dotaknemo. V času izrednih razmer, ko meje niso bile več tako prehodne, je nastala neka distanca, ki jo lahko sicer s kulturo zapolnimo« je na predstavitvi poudarila predsednica ZSKD Živka Persi.

Svojega otroštva se je med ogledom razstave spomnil tržaški občinski odbornik Giorgio Rossi. Rojen v Umagu v ribiški družini, se je zagledal v lesene modele čupe in se spomnil, kako se je s sestrami in brati s podobnimi predmeti igral. V osebnem imenu in v imenu občine pa je izrazil posebno navdušenje nad postavitvijo tako popolne in lepo izdelane razstave: »Pomenljivo je, da lahko v skladišču 26 gostimo dogodek, ki govori o časih, ko je tudi staro tržaško pristanišče bilo na višku svojega delovanja, pa tudi o obdobju, ko je bilo sobivanje med narodi in verskimi izpovedmi pri nas vsakdanje, naravno in samoumevno. Takšno naj bo življenje v mestu, ki leži sredi Evrope, mednarodno, večkulturno.«

Na predstavitvi razstave, ki spada v niz dogodkov Dnevov evropske kulturne dediščine in je vključena v koledar 52. Barcolane, je uradni pozdrav podala direktorica Slovenskega etnografskega muzeja Tanja Roženbergar in podčrtala pomen sodelovanja med ustanovami. Kustosinja Polona Štekelj, ki je zasnovala razstavo leta 2018, pa je na kratko opisala, kako je z dolgoletnim sodelovanjem z Bogdanom Petelinom zbrala dragoceno družinsko zapuščino, ki jo je hranilo pet rodov Babčevih.