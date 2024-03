MSC napoveduje proizvodnjo 1000 vagonov na leto

Tisoč železniških vagonov na leto, zaposlitev vseh 300 delavcev na čakanju, možnost novega zaposlovanja in nadaljevanje sodelovanja z zunanjimi službami, ki so bile povezane s tovarno ladijskih motorjev Wärtsilä v Boljuncu. Vse to bi lahko uresničili v roku treh let. To so konkretni predlogi, ki jih je danes na sestanku na ministrstvu za podjetništvo v Rimu predstavilo pet predstavnikov vodstva največjega ladjarja na svetu MSC. Na kriznem srečanju so sodelovali tudi predstavniki deželne vlade in tržaških sindikalnih organizacij ter zastopniki družbe Ansaldo Energia. Ti so včeraj uradno odstopili od namere, da bi v Boljuncu odprli eno proizvodnjo linijo.

Zastopniki najbogatejšega Švicarja italijanskega rodu Gianluigija Aponteja pa so svoj načrt reševanja tovarne Wärtsilä, ki je proizvodnjo ladijskih motorjev zaustavila poleti 2022, predstavili zelo jasno. Namere glede prevzema tovarne Wärtsilä, ki jih je prvi mož MSC Aponte presenetljivo sporočil sredi februarja, so dobile konkretno obliko. Prihodnji sestanek tehnične narave, na katerem bodo začeli sestavljati programski dogovor, ki bi po navodilih vlade moral biti končan do konca junija, bo čez en teden.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.