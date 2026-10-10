Na Barcolani 1858 jadrnic

Število vpisanih na jutrišnjo Barcolano se je ustavilo pri 1858. Plovil naj bi bilo na največji regati na svetu torej priobližno toliko kot lani, ko je tekmovalo 1865 jadrnic, na njih je plulo več kot 15 tisoč ljudi.

Kdor se še želi vpisati na jutrišnjo regato, lahko to stori še danes (v soboto) do 19. ure, več informacij in vpisni obrazec najdete na tej povezavi. Topovski izstrelek bo jutri (v nedeljo) ob 10.30 naznanil začetek regate, štartna linija bo postavljena pred obalo Barkovelj. Pot bo tekmovalce vodila vzdolž trinajstih navtičnih milj.

Vremenska oziroma vetrovna napoved za jutrišnjo dopoldne bo igrala ključno, morda celo odločilno vlogo pri razpletu 58. Barcolane. Trenutni meteorološki modeli namreč napovedujejo, da bo regatno polje zjutraj zajel soliden vzhodni do severovzhodni veter. Vendar pa naj bi ta veter v teku dopoldneva postopoma slabel. To pomeni, da se obeta jadralska šahovska partija, polna živčnosti in taktiziranja.