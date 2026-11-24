Od zanemarjenih mestnih četrti do odhajanja mladih, ki v Trstu ne najdejo ustreznih zaposlitvenih možnosti. Mitja Gialuz je ob prvem javnem nastopu kot kandidat leve sredine za tržaškega župana danes predstavil glavne usmeritve svoje kampanje. To bo začel v četrtek pri Sv. Ivanu, kjer je odraščal. Srečanje je bilo v Novinarskem krožku. Ob Gialuzu so bili predstavniki vseh strank koalicije Skupna bodočnost: DS, Zdaj Trst, Punto Franco, SKP, G5Z, Zavezništvo zelenih in levice, Ssk, Živa Italija ter nekdanja pokrajinska predstavnica stranke Akcija Daniela Rossetti.

Kot je pojasnil Gialuz, želi kampanjo voditi čim bolj pregledno, program pa bodo dokončno oblikovali na podlagi pogovorov s prebivalci, sindikati, društvi in predstavniki civilne družbe. Predstavili naj bi ga čez nekaj mesecev. »Ena od glavnih nalog bo mestnim četrtim vrniti osrednjo vlogo,« je poudari. Po srečanju pri Sv. Ivanu bodo sledili obiski Škednja 30. novembra, Magdalene 2. decembra in Judovca 7. decembra. Med največjimi težavami Trsta je Gialuz na včerajšnjem odlično obiskanem srečanju izpostavil odseljevanje mladih. Po njegovih navedbah je mesto leta 2025 zapustilo več kot 3000 ljudi, od tega jih je bilo 35 odstotkov starih od 25 do 34 let, približno 600 pa jih je imelo univerzitetno izobrazbo. Razloge vidi predvsem v pomanjkanju zaposlitvenih možnosti.

Zavzel se je tudi za bolj solidarno mesto, ki bo znalo prisluhniti najranljivejšim prebivalcem. Varnost po njegovem mnenju ni zgolj vprašanje nadzora, temveč predvsem pravočasnega prepoznavanja socialnih stisk. Dotaknil se je priseljevanja in poudaril, da so tuji prebivalci pomemben del mestne skupnosti. Danes jih je v Trstu 27.600, leta 2000 pa jih je bilo približno 6500. »Dostojanstvo nima potnega lista niti dovoljenja za prebivanje,« je dejal ob omembi nedavnih dogodkov v Starem pristanišču. Prepričan je, da mora Trst svojo večjezično in večkulturno identiteto prepoznati kot prednost. »To mesto mora postati evropski laboratorij,« je poudaril.